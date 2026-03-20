Олег Басилашвили дал первый комментарий после смерти супруги

Скончалась супруга Олега Басилашвили, с которой он прожил более 60 лет. Актер дал первый комментарий после ее смерти.

© 0WomanHit.ru

Сегодня народный артист Олег Басилашвили стал вдовцом. Ушла из жизни его супруга Галина Мшанская, некогда популярная ведущая. Супруги прожили вместе более 60 лет, что редкость даже для людей советской закалки.

Олег Валерианович не стал давать никаких публичных комментариев о смерти жены. В беседе с Teleprogramma.org он ограничился лаконичным ответом:

«Спасибо вам за теплые слова. Но комментировать что‑либо сейчас я не могу. Извините».

Басилашвили и Мшанская поженились в 1960 году. Галина Евгеньевна стала его второй женой, до нее супругой актера была легендарная Татьяна Доронина, звезда советского кино и бывшая худрук МХАТ им. Горького. Этот брак продлился почти десять лет и распался по многим причинам. Актер винил в разводе Доронину, которая постоянно пропадала на работе. Татьяна Васильевна же говорила, что рассталась с мужем из-за его неверности.

Названа дата похорон супруги народного артиста СССР Олега Басилашвили

А вот союз с Мшанской у Олега Валериановича вышел образцовым. Пара вырастила двух дочерей — Ольгу и Ксению. Коллеги всегда отмечали, что между супругами царит любовь, а в их доме — уют, тепло и интеллигентность.

Мшанской не стало в ночь на 20 марта, ее сразил инфаркт. Ведущей был 91 год.