Ранние клещи, "мутанты" и заражение без укуса: что ждет россиян с приходом тепла

Весенняя активизация клещей уже началась на юге России и в ближайшие недели доберется до средней полосы. "Российская газета" выяснила, правда ли, что ранние весенние клещи агрессивнее и опаснее, стоит ли ждать нашествия клещей-"мутантов" в средней полосе, можно ли заразиться без укуса и на какие средства защиты стоит полагаться.

© Российская Газета

Мартовские клещи

Как поясняет доктор биологических наук, профессор Пироговского университета Андрей Маталин, сроки активности клещей зависят от региона. На юге клещи появляются уже в конце февраля - марте, в средней полосе - ближе к концу марта - началу апреля, когда устанавливается устойчивая температура +5…+7°C. В местах, где тепло распространяется быстрее (например, вблизи теплотрасс), клещи могут активизироваться на одну-две недели раньше обычного.

Распространенное мнение о том, что ранние весенние клещи агрессивнее и опаснее поздних, эксперт называет мифом: степень опасности одинакова вне зависимости от сезона.

Клещи-мутанты

В этом сезоне особый резонанс вызвали упоминания о клещах рода Hyalomma - тех самых, которые получили прозвище "мутанты". Врач-инфекционист АО "Медицина" Ольга Рублева подчеркивает: никакой мутации не произошло. "Клещи рода Hyalomma - давно описанный, хорошо изученный таксон, известный ученым не одно десятилетие. Они, действительно, крупнее привычных нам, видимо, поэтому при их описании часто фигурирует слово "мутант", но это журналистский образ, а не биологический термин", - объясняет она.

Отличает этих клещей не только размер, но и поведение. "Они не ждут в траве, а активно преследуют жертву, ориентируясь на тепло и движение с расстояния до 10 метров", - уточняет инфекционист.

Главная угроза, связанная с Hyalomma, - крым-конголезская геморрагическая лихорадка (ККГЛ). Это тяжелое заболевание с острым, часто стремительным началом: ознобом, повышением температуры тела до 39-40°C, сильной головной и мышечной болью. Основной признак ККГЛ: петехиальная сыпь, носовые и желудочно-кишечные кровотечения, в тяжелых случаях - массивные внутренние кровотечения.

В России клещи вида Hyalomma встречаются на южных территориях - в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, республиках Северного Кавказа и Калмыкии. "Влажные леса Центральной России и тем более северные регионы пока не являются подходящей средой для устойчивых популяций этого рода. Тем не менее отдельные особи - особенно на стадии личинки или нимфы - могут мигрировать с перелетными птицами на значительные расстояния. Подобные случаи уже фиксировались в Европе", - говорит Ольга Рублева.

Заражение без укуса

Некоторые инфекции, переносимые клещами, могут передаваться без укуса.

"ККГЛ передается не только при укусе клеща, но и контактным путем - при попадании крови или выделений больного человека на поврежденную кожу или слизистые", - предупреждает Рублева.

Клещевой энцефалит, по ее словам, тоже не требует присасывания клеща.

"Алиментарный путь - через сырое молоко инфицированных коз, реже овец и коров - составляет около 5% от всех зарегистрированных случаев. Если употреблять в пищу творог, сыр, сметану без термической обработки, риск возрастает. Причем не только клещевым энцефалитом, но и, например, боррелиозом. Вирусы погибают при нагревании до 60°C в течение 20 минут или при кипячении за 2 минуты", - объясняет врач-инфекционист.

Кроме того, заразиться можно при раздавливании клеща голыми руками.

"Вирус может проникнуть через микротрещины на коже или при случайном контакте со слизистыми. Именно поэтому удалять клеща нужно пинцетом или специальным инструментом, а не пальцами, и обязательно в перчатках при наличии ранки на руках", - добавляет она.

Как защититься от клещей

Андрей Маталин подчеркивает, что ключевую роль играет соблюдение мер профилактики и осторожность при пребывании на природе. Именно там повышается вероятность контакта с клещами, если пренебрегать мерами защиты. При этом специфического предпочтения к людям с определенной группой крови у клещей не обнаружено: они находят жертву благодаря тепловому излучению тела, уточняет эксперт.

Чтобы минимизировать риски, он рекомендует надевать закрытую одежду: рубашку с длинными рукавами, штаны, заправленные в носки или высокие ботинки. Также нужно использовать специальные защитные средства - в частности, репелленты, отпугивающие насекомых.

Ольга Рублева добавляет, что сами репелленты часто путают с акарицидами, а это снижает эффективность защиты.