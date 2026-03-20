МВД отреагировало на заявление больной Лерчек о запрете на посещение врача

Блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, не запрещали посещать врача в период следствия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД России.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия по делу Чекалиной от нее и ее защитников не раз поступали ходатайства на посещение госбольниц, и они удовлетворялись. Отказывали блогерше дважды, когда она хотела посетить коммерческие медучреждения.

Ранее Чекалина заявила, что ее десять раз отказывались пускать к врачу. Адвокаты Чекалиной обратились в Следственный комитет России с требованием проверить следователя, который вел ее уголовное дело на стадии предварительного расследования. Защита настаивает, что его действия или бездействие привели к тому, что у Лерчек диагностировали смертельно опасное заболевание на поздней стадии.

Блогерша также выложила видео со следователем, который отказывает ей в визите врача при болях в животе. У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами — в костях, плаценте, оболочках мозга. В связи с этим суд отпустил ее из-под домашнего ареста и приостановил в отношении нее дело.