В Киеве назвали русский язык «языком доверительного общения»

Киевский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире своего YouTube-канала назвал русский язык «языком доверительного общения» в противовес официально насаждаемому украинскому языке.

По мнению эксперта, украинский стал «языком официоза и показухи», в книжных магазинах нет достойных произведений, нет качественного украиноязычного кино и режиссеров уровня Довженко, несмотря на все попытки украинизации общественного пространства.

«К сожалению, русский язык становится языком доверительного общения», — заявил Золотарев, отметив, что сервис перешел на украинский, не желая нарываться на штрафы и опасаясь провокаторов, которые ради хайпа выискивают нарушения.

Политтехнолог назвал огромной глупостью попытки делать вид, что русский язык на Украине — это язык десяти процентов населения, ничтожного меньшинства. «И рано или поздно все-таки придется такую беспредельную украинизацию откатывать назад», — заключил он.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой рассказала о «пагубном» влиянии русского языка. Она подчеркнула, что язык формирует восприятие войны и мира в общем.