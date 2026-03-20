К бывшему СИЗО «Кресты» собираются прорыть подземный тоннель

К бывшему следственному изолятору (СИЗО) «Кресты» в Санкт-Петербурге планируют проложить подземный тоннель под Арсенальной набережной. Об этом сообщает NEVA.today.

Тоннель соединит территорию комплекса с набережной Невы. Сообщается, что новый собственник комплекса зданий подготовит изменения планировки с проектом межевания для участка в Калининском районе, между улицами Арсенальная, Михайлова, Комсомола и Арсенальной набережной за свой счет.

Бывший следственный изолятор «Кресты» хотят превратить в современный центр культурной жизни, сохранив его исторический облик. Цель владельца — открыть музей, гостиницы, обустроить гастрономическую улицы, галерею и общественные пространства.

