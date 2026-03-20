Дачникам напомнили о правилах оборудования места для шашлыков

С наступлением теплых выходных многие россияне отправятся на свои дачные участки, и традиционно в повестке дня появляется вопрос приготовления шашлыков, заявил член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

"Хочется напомнить о простых, но жизненно важных правилах безопасности, чтобы отдых не обернулся трагедией. Главное условие — использовать только специально оборудованное место. Мангал должен стоять на расстоянии не менее пяти метров от любых построек. Это касается и дома, и сарая, и бани. Вокруг самого очага в радиусе двух метров необходимо убрать сухую траву, мусор и все горючие материалы", - написал Чаплин в своем Телеграм-канале.

Также депутат особо отметил, что в условиях особого противопожарного режима категорически запрещено разжигать огонь.