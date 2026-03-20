Главная угроза для человечества названа в стенах Госдумы

Парламентарии ссылаются на цифры ВОЗ, которые выглядят пугающе. Еще в 2020 году людей с ожирением было 400 миллионов человек, в 2023-м их стало уже 1,5 миллиарда. Если так пойдет, то к 2030 году главной угрозой для человечества станет не ядерная война или новая пандемия опасного вируса, а лишний вес.

Ожирение «съедает» 4% ВВП, заявила депутат Ксения Горячева («Новые люди») на конференции по теме проблемы ожирения в Госдуме.

- Сегодня более 50% взрослого населения в странах СНГ имеют избыточную массу тела. В России сегодня только 35% граждан имеют нормальный вес. Остальные находятся в зоне риска, имеют разные стадии ожирения, что влияет на качество жизни, продолжительность жизни. Сегодня лишний вес в России «съедает» почти 4% ВВП. Это один какой-нибудь очень крупный сектор экономики, - заявила Горячева.

Ущерб для экономики полные граждане наносят преимущественно тем, что больше болеют, раньше теряют трудоспособность и получают инвалидность.

По подсчетам экспертов, половина всех людей на нашей планете будут страдать ожирением уже к 2030 году. В России по прогнозам врачей это каждый третий. Специалисты заявляют, что лишний вес перестал быть медицинской проблемой и перешел в разряд глобальных социально-экономических угроз.

По словам академика РАН Оксаны Драпкиной, факторы риска по ожирению совпадают у всех людей, независимо от страны и континента. В первую очередь это касается поведения:

- Такие драйверы ожирения, как нерациональное питание, избыток калорий и низкая физическая активность, по сути это и есть то, что чаще всего демонстрирует гражданин любой страны, - отметила Оксана Драпкина и добавила, что факторы риска четко ассоциируются со смертностью.

Согласно результатам эпидемиологических исследований, на снижение рисков преждевременной смертности влияют пять компонентов: отказ от курения, снижение употребления алкоголя, умеренная физическая активности, норма в 400 граммов овощей и фруктов в день, а также снижение потребление соли. Если выполнять все эти рекомендации врачей, риск преждевременной смерти снижается на 39%.

- Это очень важный постулат не только для того, чтобы понять, как увеличить продолжительность жизни, но и для того, чтобы понять, что хронические неинфекционные заболевания предотвратимы. Дорога к ним достаточно долгая. Ожирение как фактор риска заслуживает особого внимания, - подчеркнула Драпкина.

Она также обратила внимание на то, что россияне не только чрезмерно увлекаются соленьями, но и недобирают в рационе круп, в частности бобовых.

В свою очередь, депутаты предложили внести корректировки в стандарт ОМС и включить в него консультацию врача-диетолога. Сейчас попасть к такому специалисту можно только на платной основе.