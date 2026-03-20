Весеннее равноденствие сформирует уникальный эффект на Земле

Дни равноденствия формируют уникальный эффект, наблюдающийся только в эти даты. Об этом напомнили в пятницу, 20 марта, специалисты Лаборатория солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.

Как пояснили ученые, в это время продолжительность светового дня и ночи становится одинаковой по всей территории Земли, от экватора до полюсов. Линия раздела дня и ночи в дату равноденствия делит нашу планету почти точно пополам.

Однако продлится этот эффект недолго. Весеннее равноденствие наступит в 17:46 мск, а уже 21 марта продолжительность светового дня будет увеличиваться к северу от экватора и уменьшаться к югу, сообщают "Вести".

Ранее сообщалось, что выбросы солнечной плазмы спровоцировали не только сильную продолжительную магнитную бурю, но и полярные сияния. Поскольку пики магнитных возмущений будут приходиться на темное время суток, вероятность наблюдения всполохов в небе довольно высока — до широт 50-55 градусов.

Между тем Московский планетарий предложил необычное зрелище всем любителям науки. Мультимедийный иммерсивный спектакль "Коперник" можно увидеть только в планетарии столицы — на другую площадку перенести постановку невозможно, поскольку "всё создано под архитектуру этого зала, весь контент создавался под этот купол".