Локальные истории и редакционная настройка ИИ: Rambler&Co принял участие в конференции «Вместе медиа»

Портал «Рамблер» рассказал, как региональным СМИ попасть в федеральную повестку и зачем редакциям нейросети

18–21 марта 2026 года в Санкт-Петербурге проходит ежегодная конференция для представителей медиаотрасли, диджитал и коммуникаций «Вместе медиа». От портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) на мероприятии выступили Дарья Зарецкая, главный редактор новостного агрегатора, и Кирилл Урбан, главный редактор тематических вертикалей.

В своем выступлении «Гид для регионального СМИ: как превратить местную новость в федеральный эксклюзив» Дарья Зарецкая представила практические инструменты и алгоритмы работы, которые позволяют локальным инфоповодам получать охват на федеральном уровне.

Дарья Зарецкая, главный редактор новостного агрегатора портала «Рамблер»:

«Региональная повестка сегодня напрямую отражает общенациональные тренды. Инфоповод про открытие завода в маленьком городе или уникальный фермерский проект работает как иллюстрация того, что происходит в стране в целом. И чтобы такую историю заметили на федеральном уровне, недостаточно просто зафиксировать факт. Нужно упаковать ее в большой контекст – показать связь с нацпроектами, госпрограммами, глобальными вызовами. И обязательно добавить качественный визуал: живые фото и видео повышают шансы на попадание в федеральные СМИ».

Кирилл Урбан выступил модератором секции «Редакционные ИИ-инструменты для производства контента СМИ». Вместе с экспертами отрасли он обсудил, как технологии искусственного интеллекта меняют подход к созданию материалов, автоматизируют рутину и открывают новые возможности для редакций.

Кирилл Урбан, главный редактор тематических вертикалей портала «Рамблер»:

«Сегодня ИИ – это не эксперимент, а рабочий инструмент редакций, который требует тонкой персональной “надстройки” под бизнес-задачи команды. Универсальных решений не существует, ставка делается на гибкость моделей и человеческий капитал. Искусственный интеллект не убивает журналистику, а выводит на новый уровень, где ключевым звеном остается человек: его опыт, экспертиза и вовлеченность в результат, а ИИ помогает с рутинными сложными задачами и ускоряет процесс производства на всех уровнях».

В дискуссии также приняли участие: главный редактор издания «Фонтанка.ру» Александр Горшков, профессор, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Камилла Нигматуллина, издатель, главред журнала «Пост-» Александр Потапов, первый заместитель главного редактора газеты «Петербургский дневник» Максим Сю, директор холдинга «Региональные новости» Андрей Мазов и генеральный директор агентства геомаркетинга Cbgram Максим Мамонтов.

«Вместе медиа» – ежегодная отраслевая конференция, объединяющая более 300 представителей профессионального сообщества из сфер медиа, диджитал и коммуникаций. Участие в ней позволяет обмениваться опытом, обсуждать актуальные вызовы и находить точки роста для развития СМИ.