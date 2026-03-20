В Петербурге простились с жестоко убитым в ОАЭ «другом Дурова»

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с убитыми в ОАЭ криптоблогером Романом Новаком и его супругой Анной. Их похоронили на Смоленском православном кладбище, рассказал «Комсомольской правде» осведомленный источник.

По словам источника, близкого к семье, супругов похоронили в одной могиле, не привлекая внимания СМИ.

«Это произошло еще 8 марта, церемонию прощания провели тихо, не привлекая посторонних», — заметил он.

Напомним, что Новак и его жена пропали в ОАЭ 2 октября 2025 года. В этот день они должны были встретиться с потенциальными инвесторами в городе Хатта. Пара села в автомобиль, а затем связь с ними пропала. Позже были найдены их тела, которые преступники расчленили и выбросили в мусорные баки.

"Их залили в бетон": в Эмиратах найдены тела криптомошенника Романа Новака и его жены

Позднее стало известно, что Новака вместе с женой похитили вымогатели. Преступники расправились с супругами, у которых не оказалось требуемой суммы. При этом, по данным СМИ, у криптобизнесмена были в России долги на 6,4 млн рублей. Кроме того, в отношении Новака были открыты девять исполнительных производств.