Названа причина смерти супруги Басилашвили Галины Мшанской

Супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили, телеведущая Галина Мшанская скончалась в Санкт-Петербурге от инфаркта, сообщает SHOT.

Последние несколько лет Мшанская тяжело болела — сказывались последствия перенесённого коронавируса. Она несколько месяцев провела в больнице и ушла из жизни сегодня ночью в 91 год.

Галина Мшанская была известна как автор и ведущая программы «Царская ложа», в которой рассказывалось о культурных событиях Петербурга.

Замуж за Олега Басилашвили она вышла в конце 1960-х годов, у них родились две дочери.