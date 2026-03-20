России грозит эпидемия неизлечимой болезни

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень заболеваемости сахарным диабетом в России говорит об угрозе эпидемии. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 20 марта, Голикова выступила на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора. Она заявила, что показатели заболеваемости россиян сахарным диабетом за 2025 год вызывают тревогу.

По словам вице-премьера, во многом проблема связана с пищевыми привычками населения.

Осенью 2025 года замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин сообщил, что около шести миллионов россиян страдают сахарным диабетом, при этом еще столько же человек имеют скрытые формы этого заболевания. Диагноз им пока не поставлен.

Директор Российской детской клинической больницы Минздрава Елена Петряйкина рассказывала, что сахарный диабет возникает из-за дисфункции иммунной системы или неправильного образа жизни. Петряйкина указала, что необходимо уделять особое внимание наблюдению детей, у которых есть родственники с диабетом первого типа.