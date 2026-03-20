Конец священного месяца: как в России празднуют Ураза-байрам

Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, 20 марта 2026 года 
© Петр Ковалев/ТАСС
Имам Московской Соборной мечети Марат хазрат Аршабаев во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве, 20 марта 2026 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Мусульмане во время намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве, 20 марта 2026 года 
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Московской Соборной мечети в Москве, 20 марта 2026 года 
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Мусульмане во время намаза по случаю праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Санкт-Петербурге, 20 марта 2026 года 
© Артем Пряхин/РИА Новости
Верующие во время намаза у мечети Кул-Шариф в день праздника Ураза-байрам в Казани, 20 марта 2026 года 
© Егор Алеев/ТАСС
Имам мечети Кул Шариф Ильфар Хасанов во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в мечети Кул Шариф в Казани, 20 марта 2026 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Мусульманин во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф в Казани, 20 марта 2026 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Верующие во время намаза у мечети Кул-Шариф в день праздника Ураза-байрам в Казани, 20 марта 2026 года 
© Егор Алеев/ТАСС

Мусульмане после торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф в Казани, 20 марта 2026 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Верующие во время праздничного намаза в Центральной Джума- мечети в день праздника Ураза-байрам в Махачкале, 20 марта 2026 года 
© Муса Салгереев/ТАСС
Мусульмане во время торжественного намаза послучаю праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Симферополе, 20 марта 2026 года 
© Константин Михальчевский/РИА Новости
Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в микрорайоне Мацеста в Сочи, 20 марта 2026 года 
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Мусульмане во время намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве, 20 марта 2026 года 
© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Мусульмане во время намаза по случаю праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Санкт-Петербурге, 20 марта 2026 года 
© Артем Пряхин/РИА Новости
Мусульмане фотографируются после торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Санкт-Петербурге, 20 марта 2026 года 
© Артем Пряхин/РИА Новости

20 марта мусульмане по всей России отмечают Ураза-байрам — праздник разговения, который знаменует собой конец священного месяца Рамадан и поста. День по традиции начался с утренней молитвы, которая прошла в том числе в соборных мечетях Москвы и Санкт-Петербурга. На намаз собрались тысячи мужчин.

Кроме коллективной молитвы, в день Ураза-байрама также принято собирать милостыню в пользу нуждающихся, устраивать обильные трапезы, вспоминать усопших и обмениваться подарками. При этом верующим запрещается заниматься тяжелым трудом и бытовыми делами, за исключением приготовления пищи. В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Башкирии, Татарстане и еще нескольких регионах нашей страны день Ураза-байрама был объявлен выходным.

«На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама. Отмечу, что российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу», — сказал президент России Владимир Путин, поздравляя мусульман.

Он пожелал верующим здоровья, успехов и всего наилучшего.