Лукашенко похвалил Пугачеву за рождение близнецов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил народную артистку СССР Аллу Пугачеву за рождение близнецов. Его цитирует Belta.

Он призвал не осуждать женщин, желающих воспользоваться современными технологиями для рождения ребенка. По словам Лукашенко, когда Пугачева прибегла к помощи суррогатной матери, ее многие начали «костылять».

«А я говорю: какая молодец. И детки, говорят, хорошие. Это главное. Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети», — сказал он.

В 2019 году Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов. Таким образом политик поблагодарил певицу за вклад в «укрепление белорусско-российских культурных связей».

Волочкова рассказала о дружбе с Пугачевой

Сейчас Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и близнецами Гарри и Лизой проживает за пределами России.