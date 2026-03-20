Россиян предупредили о появлении клещей-мутантов

На юге России появились гигантские клещи-мутанты Hyalomma (хиаломма), которые отличаются от обычных тем, что не живут в траве, а преследуют человека с невиданной для членистоногих скоростью.

Это настоящие «охотники», которые переносят возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки, предупредил в беседе с 360.ru биолог Дмитрий Сафонов.

«Их называют мутантами и гигантскими из-за их размеров. Если обычных клещей можно назвать партизанами, потому что они сидят в высокой траве, как правило, на уровне 20-50 сантиметров от земли и ждут, когда жертва пройдет мимо, то клещи хиаломма — настоящие охотники, которые активно ползут за человеком по запаху и теплу», — рассказал специалист.

Обычно они реагируют на запах пота, после чего стремительно ползут вслед за человеком с огромной скоростью. Отличить такого клеща от обычного легко – он намного больше по размеру, а также имеет полосатые лапки.

Клещи-мутанты переносят возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки, который грозит развитием болезни с летальностью в 30-40 % случаев, предупредил биолог. Первые симптомы напоминают грипп – это высокая температура, головная боль, после чего начинаются судороги, внутреннее кровотечение. Опасность заключается в том, что вакцины от этой болезни нет.

Также хиаломма переносят лихорадку Q, которая грозит пневмонией, поражением сердца, эндокардитом, и другими, «классическими» инфекциями, характерными для иксодовых клещей, рассказал Сафонов.

Биолог также призвал не опасаться массового нашествия клещей-мутантов на регионы России, но призвал соблюдать меры предосторожности. Так, во время прогулок следует носить многослойную одежду белого цвета с длинными рукавами, заправлять брюки в носки, осматривать себя каждые 15-20 минут. Если клещ все-таки укусил, то важно удалять его крайне осторожно, не надавливая на брюшко. Лучше всего использовать ручку-лассо, отметил биолог. Затем следует немедленно обратиться в больницу, а клеща сдать в лабораторию, заключил он.

До этого энтомолог Роман Хряпин также отметил, что клещи рода Hyalomma не переносят клещевой энцефалит, но являются переносчиками боррелиоза и конго-крымской геморрагической лихорадки. При этом заболевании возможны осложнения, например, почечный синдром, но по сравнению с клещевым энцефалитом оно менее летально, заверил он.