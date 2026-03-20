В России оценили идею отправлять непослушных учеников в спецшколы

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с Рамблером прокомментировала идею дать школам полномочия направлять хулиганов в специализированные учебно-воспитательные учреждения (СУВУ) открытого типа, где педагогический контроль за ними будет более серьезным.

С соответствующей инициативой ранее выступил экспертный совет по вопросам образовательной политики и развития системы образования, передавали «Известия». Отмечалось, что пока у школы нет полномочий отправлять учащихся в специализированные учреждения, поэтому «хулиганы чувствуют и осознают свою безнаказанность». Согласно предложению, перевод в спецшколу будет возможен с согласия комиссии по делам несовершеннолетних.

Леткова отметила, что угроза направления в спецшколу может стать действенным сдерживающим фактором — как это было в советское время.

Я считаю, что для части учеников такая мера может подействовать — в первую очередь как профилактика хулиганства. Речь о тех детях, которые не поддаются исправлению методами, доступными сегодня школе и семье. Важно помнить: подобная практика у нас уже была — это забытое советское прошлое. Тогда подобных организаций было достаточно много, и многие ученики их боялись. Сама угроза направления в спецшколу останавливала детей от плохого поведения: говорили — если что, попадёшь туда, и там тебе будет непросто. Из‑за одной только этой перспективы ребята старались вести себя иначе. Ольга Леткова Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России

Говоря о направлении трудных подростков в спецшколы, эксперт подчеркнула: это не «крест» на ребёнке, а шанс исправиться до того, как он столкнётся с уголовной ответственностью. При этом специалист настаивает на взвешенном подходе: такие меры должны применяться только после исчерпания всех прочих воспитательных инструментов.

«Хотя направление в спецшколу порой воспринимается как «крест» на ребёнке, я вижу в этом шанс для него исправиться и не попасть в тюрьму. Если ребёнок не знает границ и ведёт себя безобразно, это опасно прежде всего для него самого: достигнув 14–16 лет, он может понести уже уголовную ответственность. Так почему бы не попробовать исправить его теми методами, которые на него воздействуют? При этом я категорически не считаю, что каждого школьника, нарушающего дисциплину, нужно отправлять в специализированные учреждения. Для начала есть и оценки за поведение, и выговоры. Но если существующие меры не помогают, если ребёнок остаётся неуправляемым, то направление в специализированное учреждение может стать разумной мерой — в воспитательных целях и ради его же будущего», - заключила Леткова.

Ранее в Новосибирске подростки толпой напали на школьницу в торговом центре. Старшеклассницу избили из-за внешнего вида.