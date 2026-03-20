Голикова: России может грозить эпидемия сахарного диабета

Данные по сахарному диабету за 2025 год вызывают опасения. Об этом 20 марта заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.

«Болезнь угрожает превратиться в эпидемию», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

По словам Голиковой, сложившаяся ситуация во многом связана с пищевыми привычками населения. Как писала ранее «Парламентская газета», в России более трех миллионов человек страдают ожирением. А еще у 5,5 миллиона человек выявлено предожирение — избыточный вес.

В прошлом году Минздрав и Правительство утвердили порядок мероприятий по борьбе с этой болезнью у детей, а в этом году готовится соответствующий план по борьбе с ожирением у взрослых.