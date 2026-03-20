Стало известно о происходящих странностях возле дома семьи Усольцевых

Журналисты заметили одну странность у дома пропавшей семьи Усольцевых в поселке Тартат Красноярского края — у въезда на участок кто-то чистит снег. Об этом сообщает aif.ru.

Напомним, что 28 сентября Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились на прогулку к горе Буратинка в Кутурчинском Белогорье и пропали. Масштабные поиски не дали результатов, а тайна их исчезновения все еще не раскрыта.

Участок Усольцевых в Тартате видно с трассы. За оградой расположен новый дом из блоков, старая избушка без окон, теплицы и пустая собачья будка. При этом возле въездной группы с гаражом не видно снежных заносов, хотя зима была снежной.

Как отметил живущий рядом сосед, после пропажи Усольцевых в их доме почти никто не бывает. Туда приезжала дочь Сергея, которая «законсервировала» здание, отключив воду и отопление. По словам мужчины, Усольцев купил участок 13 лет назад — сам он постоянно жил с родными в квартире в Сосновоборске, а в Тартат приезжал строить дом и заниматься огородом.

Накануне отъезда в Кутурчин Сергей во дворе чистил машину пылесосом — ту самую Skoda, которую после найдут возле туристической тропы с 300 тысячами рублей.

«Ну, если бы они за границу бежали, разве же оставили деньги такие в автомобиле? Да и документы тоже не взяли. Хотелось бы верить, что они живы. Но, понимаю, шансов мало. Может, браконьеры, а ещё там золото копают. Видимо, оказались в ненужное время в ненужном месте», — размышляет сосед.

Оказалось, что в поселке Усольцевых почти никто не знал. Заведующая местной библиотекой Оксана Вдовина призналась, что узнала о наличии у них участка в Тартате только после исчезновения семьи.