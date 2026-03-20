Спрос на художественную литературу об Иране вырос на 30% с начала года

Интерес россиян к книгам про Иран с начала 2026 года вырос на треть, сообщила пресс-служба книжного сервиса «Литрес».

«Книжный сервис «Литрес» изучил спрос на художественную литературу об Иране. Выручка (по всем моделям монетизации) с продажи романов, посвященных жизни в этой стране, в 2026 году (1 января – 18 марта) увеличилась на 30% в сравнении с аналогичным периодом год назад. Рейтинг самых популярных художественных произведений возглавляет роман Джеймса Клавелла «Ураган. Книга 1. Потерянный рай», – говорится в сообщении.

Как уточняется, второе место заняла вторая часть той же книги – «Ураган. Книга 2. Бегство из рая». В тройку лидеров также вошел роман иранской писательницы Шахрнуш Парсипур «Женщины без мужчин». На четвертой строчке – «Книга судьбы» Паринуш Сание. Замыкает рейтинг повесть Садека Хедаята «Слепая сова».