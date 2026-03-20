Исследование Rambler&Co. Без сбережений и жизнь не та: для счастья россияне хотят накопить 3 млн рублей

Опрошенные россияне не представляют счастливой жизни без здоровья, выяснили накануне Международного дня счастья медиахолдинг Rambler&Co и СберНПФ. Главным источником радости оказалось общение с близкими. При этом лишь 8% респондентов чувствуют себя счастливыми и без сбережений.

Основой долгосрочного счастья респонденты назвали крепкое физическое и ментальное здоровье: этот вариант набрал 41% голосов. Далее следуют отношения с семьей, друзьями и детьми (29%), высокий доход и финансовая стабильность (25%), а также творчество и путешествия (5%).

Больше всего опрошенных россиян сейчас радуют общение с близкими (54%), деньги или удачная покупка (28%), вкусная еда (15%), а также мемы и видео с котиками (3%). А вот раздражают людей неверные ценники в магазинах (43%) и плохие новости (35%). 13% недовольны, когда утром в понедельник звонит будильник, 9% – когда изучают расходы по банковской карте.

36% респондентов нужна зарплата в 200 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. 34% указали вилку от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей в месяц, 15% – свыше 1 млн рублей. Еще столько же (15%) озвучили сумму до 100 тысяч рублей в месяц.

Ольга Изюмова, генеральный директор СберНПФ: «Россияне разделяют текущий доход и накопления: 92% респондентов для счастья нужны деньги в запасе. 3 млн рублей в подушке безопасности и других сбережениях устроят 49% опрошенных. Пока “подушка” закрывает экстренные расходы вроде ремонта машины, остальные накопления, например, на покупку жилья ребенку, остаются неприкосновенными. Деньги на форс-мажор можно, допустим, хранить на накопительном счете, а оставшиеся положить на вклад или в программу долгосрочных сбережений с господдержкой».

Также четверти (26%) респондентов для счастливой жизни нужно иметь 2-3 млн рублей накоплений, 17% – 1 млн рублей.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co в марте 2026 года, в нем приняли участие 5 тысяч интернет-пользователей.