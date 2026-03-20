Россиянам рассказали, что делать в случае потери паспорта

Согласно закону, паспорт - это основной документ, который удостоверяет личность. В случае его потери нужно сразу же заявить об этом, рассказали в канале "Объясняем.РФ" в Max.

Так, сначала необходимо написать заявление об утрате паспорта в любом отделении МВД. Там должны выдать талон-уведомление, подтверждающий, что данные паспорта больше не действительны. Затем потребуется уплатить пошлину в размере 1500 рублей за выдачу нового паспорта.

"Важно: если вы потеряли документ не в первый раз, вам могут выписать штраф - от 100 до 300 рублей", - уточнили эксперты.

Заявления о замене паспорта принимает подразделение МВД по вопросам миграции (по месту жительства или пребывания). Для этого понадобятся следующие документы: заявление об утрате в свободной форме с указанием обстоятельств, талон-уведомление, заявление о выдаче паспорта, которое заполняется на месте, квитанция об уплате пошлины, две фотографии 35 × 45 мм (черно-белые или цветные), свидетельство о браке или разводе и военный билет для военнообязанных.

"Также вы можете предоставить свидетельства о рождении детей до 14 лет - если хотите внести данные о них в паспорт", - добавили эксперты.

На приеме в МВД выдадут временное удостоверение личности, которое нужно сохранить до выдачи нового паспорта.