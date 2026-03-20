Раскрыты подробности отдыха российских богачей в Северной Корее

Российские миллионеры из России полюбили люкс-отдых в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) с бронированными машинами и вертолетами, сообщает телеграм-канал «Shot Проверка».

Спрос на поездки в самую закрытую страну мира увеличился среди россиян в три раза за год, поделились подробностями туроператоры.

Отмечается, что состоятельные туристы предпочитают жить в VIP-номерах с повышенными мерами безопасности, им выделяют персонального водителя, вертолет и частный самолет.

Вместе с тем независимо от цены тура никто не имеет права передвигаться по улицам в одиночку — только в сопровождении гида.