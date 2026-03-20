Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, который завершает священный месяц Рамадан.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама", - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков. Хорошим обычаем он назвал проведение благотворительных, культурно-просветительских и детских мероприятий во время Рамадана.

Особые слова признательности президент выразил мусульманам, "которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев".

Ураза-байрам - одна из важнейших дат исламского календаря. В этом году праздник выпал на 20 марта. Празднество начинается на закате последнего дня Рамадана и продолжается несколько дней.