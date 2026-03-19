Ирина Болгар выступила с новым обвинением в адрес Павла Дурова

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей от основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что миллиардер не платит алименты. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По ее словам, дети Дурова в настоящий момент находятся полностью на ее обеспечении.

«Светская львица» признала, что ранее Дуров платил алименты, но предупреждал, что финансовая помощь прекратится, как только она подаст заявление в суд.

«В конце 2022 года я получила сообщение от Павла Дурова, в котором он заявил, что если я обращусь в суд, вся финансовая поддержка будет прекращена и больше никогда не возобновится», — пояснила женщина.

Болгар уточнила, что все денежные поступления от бизнесмена действительно прекратились сразу после того, как она подала в суд. Она добавила, что желала лишь узаконить выплаты детям от отца.

Напомним, что Ирина Болгар в марте 2023 года подала иск против Павла Дурова. В заявлении она указала, что бизнесмен якобы применил физическое насилие к одному из ее детей. Затем она подала гражданский иск об опеке над их детьми.

По данным из открытых источников, предприниматель выплачивал алименты в размере €150 тыс. (14 млн рублей по курсу на 19 марта).