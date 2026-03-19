В 2025 году почти тысячу чиновников в России уволили в связи с утратой доверия, что на треть больше, чем годом ранее, заявил российский генпрокурор Александр Гуцан.

Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам 2025 года.

«Возросло число... уволенных... в связи с утратой доверия... почти тысяча служащих с запятнанной репутацией», — подчеркнул Гуцан.

Президент России Владимир Путин отметил, что количество преступлений коррупционной направленности в прошлом году увеличилось на 12,3%.