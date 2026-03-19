Россияне начали эвакуироваться с пляжей Египта

Российские туристы начали эвакуироваться с пляжей в Египте из-за сильнейшей за несколько лет песчаной бури. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как пишет издание, соотечественники убежали с пляжей и территории возле бассейнов в Хургаде и других курортах, расположенных неподалеку. По словам синоптиков, из-за бури, которая продлится около недели, зеленые территории отелей покроются песком.

Отдыхающих попросили не покидать номера и запретили им купаться в море. Все запланированные экскурсии были отменены. Туристы пытаются вернуть за них деньги.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали Египет главной альтернативой закрытым Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на март и апрель. Соотечественники, которые ранее приобрели туры на Ближний Восток, перебронируют их на эту африканскую страну.