Появились подробности о попавшем в психбольницу после критики СВО юристе

Выступивший с критикой специальной военной операции (СВО) и действующей российской власти блогер и юрист Илья Ремесло попал в психбольницу. Авторы связанного с силовиками и военнослужащими Telegram-канала «МИГ России» раскрыли подробности о его последних увлечениях.

Канал подтвердил, что Ремесло находится на обследовании в специализированном медицинском учреждении в Санкт-Петербурге.

При этом в посте указано, что юрист в последнее время якобы увлекся скандинавской мистикой и рунами, что «казалось достаточно странным».

«Предсказуемый финал», — прокомментировали авторы канала.

Ранее сообщалось, что командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов созванивался с Ремесло, который накануне опубликовал серию постов с критикой СВО. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова допустил, что общественник может быть в заложниках. Позднее появились данные о том, что Ремесло доставили в психиатрическую больницу.