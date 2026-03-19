Россиянин решил при разводе разделить с женой потраченный на эскортниц кредит

Житель Красноярска через суд решил разделить с женой кредит в два миллиона рублей, который потратил на проституток. Об этом в четверг, 19 марта, рассказала адвокат женщины Оксана Яковлева.

По ее словам, мужчина подал иск в инстанцию о разделе совместно нажитого имущества — он требует разделить машину и кредитные обязательства с супругой. Жена, в свою очередь, признает, что часть из заемных денег ушла на семейные нужды.

— Но куда он дел два миллиона, она знать не знает вообще. И в ее распоряжении с его телефона попала переписка в Telegram, что он тратил десятками тысяч: по 40 тысяч, по 60 тысяч переводил на проституток, — цитирует Яковлеву РИА Новости.

Кроме того, россиянин неоднократно посещал сайты, где общался с женщинами и оплачивал их услуги. Скриншоты этих переписок также приобщены к делу. Помимо этого, защита женщины планирует запросить данные о движении средств по банковским картам.

