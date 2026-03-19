Гладков сообщил о поиске компромисса по отключению интернета в приграничье

Администрация Белгородской области совместно с федеральными органами власти и силовыми структурами пытается найти компромиссное решение по работе мобильного интернета в приграничье. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время большого прямого эфира.

«Мы все понимаем, что отключение мобильного интернета происходит из-за угрозы атак со стороны ВСУ», — объяснил Гладков.

При этом он добавил, что жителям приграничья необходимо своевременно получать информацию об угрозах, поскольку ее отсутствие может привести к значительным ранениям и разрушениям. Гладков подчеркнул, что задача властей и силовых структур обеспечить бесперебойную работу национального мессенджера MAX, а также систем оповещания, которые действуют в Белгородской области.

«Нас слышат, слушают и стараются помочь нам в этой сложной ситуации», — подчеркнул Гладков.

До этого жители Москвы стали получать СМС-сообщения от операторов об ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности. Граждан просят воспользоваться сервисами из «белого списка».

По данным РИА Новости, при ограничениях мобильного интернета более 120 сервисов останутся доступными. В «белый список» входят социальные сети, интернет-магазины, государственные порталы, банки, информационные сайты СМИ, стриминговые платформы и др.

Ранее сообщалось, что россияне смогут использовать поиск с Алисой при ограничениях связи.