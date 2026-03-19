Фестиваль «Дикая Мята» — чего ждать от самого масштабного события лета

19-21 июня 2026 года состоится фестиваль «Дикая Мята». За годы существования он стал крупнейшим независимым загородным музыкальным событием в стране — местом, где формируется и задается музыкальный вектор и где новые артисты впервые встречаются с большой аудиторией. При этом «Дикая Мята» всегда держалась особняком от мейнстримовых мероприятий. Это касается как музыки — фестиваль отдает предпочтение новым и ярким независимым артистам, задавая и формируя актуальные тренды, так и подхода к инфраструктуре, которой «Дикая Мята» уделяет огромное внимание и также постоянно выступает в качестве новатора.

Владимир Юрченко — директор по работе с независимыми артистами и лейблами в Pulse:

«“Дикая Мята” — отличный пример сильного фестивального бренда. Локация, имидж и аудитория прекрасно продуманы и организованы. И, конечно, особое внимание всегда привлекает свежий, незашоренный состав. На любой сцене здесь можно найти неожиданные открытия и тех, кто готовит особые фестивальные сеты конкретно под «Мяту». Я лично езжу на фестиваль последние годы и, несмотря на то, что большую часть участников знаю и зачастую выпускаю, все равно каждый раз уезжаю оттуда с пачкой новых для себя имен».

Три дня, восемь сцен и более 130 концертов. Лекции, творческие встречи, театральные перформансы, спортивные турниры, арт-практики, арт-базары и многое другое. Но главная функция «Дикой Мяты» неизменна: здесь гости открывают для себя новых артистов, которые спустя несколько лет возвращаются на фестиваль уже в статусе хедлайнеров.

Журналист и издатель Сергей Минаев:

«Всегда слежу за «Дикой Мятой», посмотрел на их программу и уже в курсе, что в музыке появилось нового, яркого, интересного. В редакции часто спорим, кто из новичков «Дикой Мяты» выстрелит».

Группа «Бонд с кнопкой»:

«“Дикая Мята” была первым большим фестивалем, на котором мы выступили. И сразу на главной сцене. И это было смело со стороны организаторов, и с нашей стороны потребовало некоторой наглости и смелости тоже. Спасибо «Дикой Мяте» за смелость и искренность. До встречи на фестивале».

Организаторы придерживаются принципа, который редко встречается на крупных музыкальных событиях: на территории нет ФАН- или ВИП-зон и других разграничений, на «Дикой Мяте» нельзя купить за деньги социальный статус. Музыканты, зрители, актеры, блогеры и продюсеры оказываются в одном пространстве — у сцен, на ярмарке, в кемпингах или на лекциях. Всем зрителям доступны бесплатная питьевая вода и стационарные душевые с горячей водой. По всей площадке проложены тротуарные дорожки, а кемпинги освещены и размечены на улицы с индивидуальными местами для палаток, работает комната матери и ребенка. Для гостей открыты бассейн и сап-станция. Действуют видовой ресторан и большой фудкорт с кухнями разных форматов — от вегетарианских блюд до меню от ведущих шеф-поваров.

Нейромонах Феофан:

«“Дикая Мята” для нас — событие долгожданное да особливо любимое. Фестиваль сей устроен так ладно, что и не ведаешь, чему больше радоваться — приёму жаркому да пляскам ядрёным али красоте неописуемой да удобствам невиданным. Медведь наш однажды так уплясался, так разгорячился, что взмолился: мол, процедуры водные требуются нестерпимо! Думаем, где ж их на поле сыскать? Ан нет, стоят душевые, да такие, что не всякий терем столичный похвастается. Косолапый омылся, да опосля в палатке залёг и стал себе прямо туда яства да напитки заказывать, будто боярин на отдыхе. И ведь всё доставили, даже лапой шевелить не пришлось! Потому и люба нам «Дикая Мята»: здесь и поле топчется в радость, и быт устроен так, что чувствуешь себя аки в доме родном».

Программа 2026 года включает все форматы выступлений, но в этом году будет сделан отдельный акцент на музыке, которая создается без участия ИИ. Одной из площадок станет аналоговая сцена – решение, которое приобретает особое значение на фоне стремительного роста алгоритмически созданной музыки и виртуальных артистов.

Андрей Клюкин, продюсер фестиваля «Дикая Мята»:

«Я старовер, и я верю в то, что музыка — это средство общения между людьми. В этом общении автор делится своей любовью, болью, грустью, радостью, своими мыслями и мироощущением. И я отказываюсь верить, что машинная, цифровая, холодная имитация музыки может заменить чувствующее живое сердце. Во времена ИИ фестиваль живой музыкой — это уже манифест».

Ещё одна новая площадка — сцена «Лампа». Она появится в окружении трех фестивальных кемпингов и будет работать в камерном акустическом формате. Здесь исчезает привычная дистанция между артистом и слушателем: гитары, голос, небольшая сцена и пространство, рассчитанное на близкий контакт. Сама идея «Дикой Мяты» предполагает единение зрителя и артиста. Возможно, поэтому из небольшого камерного события фестиваль превратился в самое посещаемое мероприятие под открытым небом в стране.

полналюбви/polnalyubvi:

«Для меня «Дикая Мята» — это мир, в который можно уехать и на время выключить всё лишнее. Там по-особенному дышится. Будто вокруг остаётся только музыка, люди и чувство, что ты на своём месте».

На фестивале «Дикая Мята-2026» выступят:

«Бонд с кнопкой»

Ёлка

«Танцы Минус»

IOWA

TMNV/ТМНВ

Найк Борзов

TRITIA

«Гудтаймс»

Нейромонах Феофан

Драгни с оркестром

Drummatix

хмыров

«Рубеж Веков»

«Диктофон»

obraza net/образа нет

«источник»

«Людмил Огурченко»

«Токсичный ансамбль Лягухо»

Рушана

MONOLYT (IL)/МОНОЛИТ

Nomad Punk (KZ)/Номад Панк

«Молодость Внутри»

Sula Fray/Сула Фрай

«Лолита Косс»

DenDerty/ДенДерти

«синдром главного героя»

«Пальцева Экспириенс»

vestfalin/вестфалин

«маяк»

«Досвидошь»

«друнк»

«Борисовский Тракт»

Sipe/Сайп

3.56 am

SOULTYLER/СОУЛТАЙЛЕР

«ночь на кухне»

Lemium/Лемиум

SALVADOR/САЛЬВАДОР

«Мама не узнает»

black lama/черная лама

«неаринаменя»

«СЕЙЙЕС»

«ТКАНИ»

«Ответы Внутри»

Новые имена организаторы объявляют каждую неделю.

«Дикая Мята-2026»

