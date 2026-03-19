Раскритиковавшего СВО юриста поместили в лечебницу

Юриста Илью Ремесло, раскритиковавшего на днях СВО и власти России, госпитализировали в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на сообщения в сети.

Авторы канала обратили внимание, что сегодня утром в Telegram-канале юриста перестали выходить посты. В само приложение он не заходил уже несколько часов и не отвечает на звонки.

Информацией о госпитализации Ремесло в том числе поделился канал «Два майора», сопроводив пост подписью «Революция не удалась». Также эти данные подтвердил основатель школы операторов FPV-дронов «Соколы Хоруса» и популярный блогер Александр Картавых в своем Telegram-канале.

«С мест сообщают, что буянившего вчера на всю Телегу Илью Ремесло — вчера же вечером госпитализировали в питерскую Психиатрическую больницу номер 3, имени Скворцова-Степанова. Революция сорвана, вождь в дурке», — написал Картавых.

