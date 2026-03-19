Россия опустилась в списке самых счастливых стран мира

Россия опустилась на 79-е место в рейтинге самых счастливых стран мира, уступив позиции по сравнению с прошлым годом, когда она занимала 66-е место. По данным Всемирного доклада о счастье, Украина сохранила 111-е место, как и годом ранее, а Афганистан вновь признан самой несчастной страной. В список стран-аутсайдеров также вошли Сьерра-Леоне, Малави, Зимбабве, Ботсвана, Йемен и Ливан.

Скандинавские страны вновь оказались в лидерах рейтинга. Финляндия девятый год подряд признана самой счастливой страной, на втором месте расположилась Исландия, третье место заняла Дания, а Коста-Рика замкнула четверку лидеров. В первую десятку также вошли Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. США заняли 23-е место.

Авторы доклада отмечают, что различия в уровне счастья объясняются шестью ключевыми факторами: социальной поддержкой, доходом, состоянием здоровья, свободой, щедростью и отсутствием коррупции. Эти показатели позволяют странам оценивать качество жизни и направлять политику на повышение благополучия граждан.

Исследование впервые было опубликовано в 2012 году и проводится ежегодно. Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта, и служит инструментом для анализа и формирования социальной и экономической политики стран мира, передает портал.

