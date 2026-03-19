Побывавших в Японии россиян предупредили о новом виде мошенничества

Побывавших в Японии российских туристов предупредили о новом виде мошенничества — жертвам поступают звонки и сообщения с обвинениями в экстремизме. Об этом пишет Telegram-канал «Врен о Японии для туриста».

Уточняется, что с такими действиями злоумышленников столкнулся один из подписчиков канала после поездки в страну Азии. По его словам, сначала ему поступало большое количество звонков с разных номеров, а затем и сообщения в мессенджерах. Его обвиняли в поддержке «Союза за возвращение северных территорий» (признана нежелательной организацией в России) — организацию, которая выступает за передачу Японии южной части Курильских островов.

Сообщается, что мошенники используют отработанную схему — просят жертву передать средства на счетах, чтобы спасти их от блокировки. Россиянам рекомендовали игнорировать подобные звонки и сообщения, а также блокировать злоумышленников.

Ранее россиянок предупредили о новой схеме мошенничества в Турции. Злоумышленники связываются с туристками через социальные сети и предлагают им выездной массаж.