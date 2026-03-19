Бывший глава ДНР, депутат Госдумы и председатель «Союза Добровольцев Донбасса» Александр Бородай рассказал RT, что сбежавшие из России иноагенты ведут идеологическую войну против нашей страны.

На вопрос, как расценивать заявление Аллы Пугачёвой о террористе Джохаре Дудаеве, политик дал однозначный ответ.

«К этим людям надо относиться как к врагам России», — отметил депутат Госдумы.

По его мнению, внутри страны осталось много тех, кто разделяет мнение Пугачёвой и других сбежавших за рубеж медийных личностей.

Их главная цель — поражение России в конфликте с Украиной.

«К сожалению, уехала только малая часть этих персонажей, остальные просто удачно замаскировались. Эта пятая колонна существует и среди чиновников. Они страстно хотят нашего поражения, чтобы всё вернулось, было как при Ельцине», — резюмировал политик.

