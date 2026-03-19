На фестивале «Тех-Френдли Викенд» выступят Владимир Сурдин, Алексей Семихатов, Даниил Трабун и другие эксперты

С 21 по 23 мая 2026 года в Нижнем Новгороде пройдет второй городской технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд», организованный в рамках конференции ЦИПР. В течение трех дней фестиваль погрузит в разные сферы технологий будущего и расскажет, как уже сегодня они меняют науку, медиа, культуру и повседневную жизнь — простым языком и с профессиональной экспертизой. На территории Нижегородской ярмарки выступят астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин, издатель научно-популярного интернет-издания N+1 Андрей Коняев, физик-теоретик Алексей Семихатов, медиаменеджер и AI-евангелист Даниил Трабун, предприниматель и сооснователь проекта Follow Me To Наталия Османн, техногуманист и HR-директор «Яндекс» Дарья Золотухина, предприниматель и эксперт по цифровым коммуникациям Дмитрий Бескромный и другие эксперты.

Центральной темой фестиваля станет разговор о будущем — и о том, как его контуры формируются уже сегодня. Эксперты обсудят долгосрочные технологические тренды с горизонтом в несколько десятилетий: как изменения в науке и технологиях уже сейчас влияют на общество, экономику и окружающую среду — и какие сценарии нас ждут в будущем.

«В этом году «Тех-Френдли Викенд» выходит на новый этап: программа становится глубже, форматы — разнообразнее, а главной фишкой фестиваля в 2026 станет музыкальная программа, — рассказывает Ирина Ефимова, организатор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд». — Фестиваль завершится выступлением музыкантов. «Тех-Френдли Викенд» растет вместе со своим сообществом и становится точкой притяжения для города и его гостей».

Участников фестиваля ждут лекции, публичные дискуссии, мастер-классы и интерактивные форматы. Деловая программа будет построена вокруг нескольких тематических треков, посвященных долгосрочным технологическим и социальным изменениям. На одной сцене встретятся ученые, предприниматели и представители креативных индустрий — от исследователей и популяризаторов науки до молодых медиапродюсеров и авторов цифровой культуры. Среди ключевых спикеров фестиваля — физик-теоретик и популяризатор науки Алексей Семихатов, астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин, популяризатор науки и издатель научно-популярного интернет-издания N+1 Андрей Коняев, медиаменеджер и AI-евангелист Даниил Трабун, предприниматель и эксперт по цифровым коммуникациям Дмитрий Бескромный, предприниматель и сооснователь проекта Follow Me To Наталия Османн, техногуманист и HR-директор «Яндекс» Дарья Золотухина и многие другие.

«Тех-Френдли Викенд» — молодой спутник конференции ЦИПР, точка притяжения города, где технологии, культура и общество встречаются для диалога о будущем, — отмечает Ольга Пивень, сооснователь и директор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд». — Это пространство, где сложные разговоры становятся понятными, а симбиоз деловой и развлекательной программы позволяет говорить на одном языке с разной аудиторией».

Эксперты обсудят ключевые треки — от энергетики, климата и биотехнологий до развития искусственного интеллекта, робототехники и новых производственных моделей. Отдельные сессии будут посвящены будущему продуктов, устойчивому производству и потреблению, а также влиянию технологий на экологию и общество. В программе появятся дискуссии о развитии культуры и креативных индустрий: участники поговорят о будущем искусства, новых музейных форматах, VR и AR-проектах и роли технологий в культурной среде. Отдельный блок будет посвящен человеку будущего — навыкам, эмоциональному интеллекту, digital wellbeing и технологиям, которые могут повлиять на здоровье и продолжительность жизни.

Помимо деловой части на площадке фестиваля будут работать VR-зоны и технологические инсталляции, спортивные и интеллектуальные активности, а также программы для детей. Фестиваль выйдет за пределы площадки в рамках городской инициативы «Знакомьтесь, Нижний», разработанной специально для участников конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд». Для гостей будут организованы шаттлы между ключевыми локациями, а рестораны города представят специальные меню. Основные маршруты и достопримечательности исторического центра отметят специальной навигацией, а на сайте фестиваля будет доступен гид по прогулочным маршрутам, музеям и гастрономическим точкам Нижнего Новгорода.

Участие в активностях «Тех-Френдли Викенд» — бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте.