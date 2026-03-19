Стало известно, какую сумму получила дочь Баталова в наследство

После смерти актрисы Гитаны Леонтенко внимание СМИ сосредоточилось на их дочери Марии, страдающей от ДЦП. В студии шоу «Пусть Говорят» ее кровная сестра Надежда рассказала о ее состоянии.

В эфире сообщили, что после смерти Леонтенко Мария унаследовала имущество на сумму около 500 миллионов рублей — в него входят жилые и нежилые помещения, а также средства на счетах. Такие суммы могут привлекать мошенников, и в связи с этим семья Баталовых проявляет повышенную осторожность.

Мария по-прежнему переживает утрату матери и пока не готова обсуждать бытовые вопросы. Недавно она общалась с сестрой и предложила ей вместе отправиться в Санкт-Петербург на весеннюю экскурсию.

— Сумма крупная, может привлечь недоброжелателей. Поэтому в квартире поставим камеры, придумаем порядок обитания, ведения быта. Чем больше имущество, тем сложнее следить за всем этим. Нужен человек, который будет помогать, — заявила Надежда.

В ходе той же программы старшая дочь Баталова Надежда объяснила, почему не вступила в наследство отца. Экспертов удивило, что после смерти Баталов оставил все своей второй семье. Надежду даже спросили, могла ли она обратиться к отцу с просьбой позаботиться о ней после своей смерти, учитывая, что советский актер был достаточно обеспеченным человеком.

5 февраля юрист Татьяна Кириенко сообщила о смерти Гитаны Леонтенко на 91-м году жизни. Женщина скончалась у себя дома. 6 февраля в храме Святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище в Москве прошло прощание с Леонтенко.