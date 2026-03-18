Владелец Ritual.ru Шелягов оценил стоимость товаров и услуг для похорон в России

Организация достойных похорон в России сегодня обходится примерно в 100 тысяч рублей — такова средняя цена на базовый набор ритуальных товаров и услуг. Об этом рассказал владелец группы компаний Ritual.ru Олег Шелягов.

Эксперт пояснил, что итоговая сумма расходов на прощание с близким человеком складывается из нескольких ключевых блоков. Так, в него входят медицинские процедуры по приведению тела в надлежащий вид, товары и сопутствующие услуги для самого погребения, а также отдельная статья расходов, стоимость которой сильно варьируется в зависимости от региона и специфики конкретного кладбища.

— В последнее время заказчики стали чаще выбирать более скромные варианты и стараются экономить на дополнительных расходах, — передает слова Шелягов газета «Коммерсантъ».

На фоне удорожания традиционных захоронений и дефицита крематориев в российских городах набирает обороты услуга, получившая название фальшкремация. Сначала в регионе проживания покойного проводится полноценная прощальная церемония в траурном зале.