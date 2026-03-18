Матвиенко возмутилась ситуацией с очистными сооружениями на Волге

Ошибки с проектированием очистных сооружений на Волге должны стать поводом для разбирательства с ответственными за это чиновниками, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отчитываясь сенаторам о работе Счетной палаты в 2025 году, ее глава Борис Ковальчук рассказал, что в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" более 100 млрд рублей из федерального бюджета выделили на строительство и реконструкцию очистных сооружений. 15% из этих средств пошло на ликвидацию ранее накопленного вреда. При этом аудиторы выявили изменение цен в сторону увеличения, незапуск объектов, которые формально уже работают.

Так, в Кинешме (Ивановская область) канализационная труба "не дошла" до построенных очистных сооружений, на содержание которых все равно приходится выделять бюджетные средства. Не введены в эксплуатацию и рекультивационные сооружения, связанные с реконструкцией иловых полей в Казани.

"Это кричащий пример! Для чего мы выделяем деньги, которые просто закапываются и не работают? Давайте посмотрим, кто в Минприроды занимается этой темой, как они выделяют деньги, как контролируют, кто подписал, в частности, акт по этим очистным сооружениям, которые не работают?" - отреагировала Матвиенко.

Она предложила "встряхнуть" тему, потому что это очень финансово емкие проекты, которые нужны регионам.

Спикер Совфеда убеждена, что с проблемой должны разбираться надзорные органы и природоохранная прокуратура.

"Показательную такую порку устроить, чтобы остальные хотя бы выводы делали", - добавила она.

Валентина Матвиенко поручила рассмотреть этот вопрос Комитету по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием Минприроды.