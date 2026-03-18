В МВД предложили убрать записи о детях из загранпаспортов

Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило проект постановления, которым предлагается исключить из заграничных паспортов, дипломатических и служебных паспортов записи о детях, а также реквизиты «Личный код» и «Учетная запись».

В ведомстве пояснили, что причина такого решения — низкая востребованность услуги. Кроме того, запись о ребенке в паспорте родителя не предоставляет ему права на выезд за границу без наличия собственного загранпаспорта, если это не предусмотрено международными договорами.

Также в МВД добавили, что исключение реквизитов «Личный код» и «Учетная запись» связано с их утратой актуальности.

В случае одобрения инициативы, уже выданные паспорта будут действительны до окончания их срока, передает ТАСС.

12 марта в рамках пленарного заседания депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий отмену записи о детях в загранпаспортах старого образца. Инициатива вносит поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». При подписании президентом РФ закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее в миграционной службе МВД напомнили, что с 20 января выезд несовершеннолетних граждан из РФ за границу стал невозможен по свидетельству о рождении. Теперь для осуществления подобных поездок понадобится загранпаспорт.