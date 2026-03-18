В заповедниках могут появиться военные базы и железные дороги

На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) могут разрешить размещение объектов обороны и безопасности, возведение социальной инфраструктуры, а сам статус заповедной зоны могут снять, если по каким-либо причинам утрачена его природная ценность. Соответствующий законопроект 18 марта Госдума приняла в первом чтении. Утверждать проекты застройки в регионах будут губернаторы, а на федеральных ООПТ потребуется согласование президента и Правительства. Что могут построить в заповедниках, узнала «Парламентская газета».

Для нужд военных и гражданских

Разработанный Правительством законопроект предлагает новую процедуру создания ООПТ и, что более важно, юридически закрепляет и упрощает возможность изъятия земель заповедников для строительства государственных объектов.

Решение о создании заповедника или парка должно приниматься только на основании комплексного экологического обследования. Такое же обследование понадобится, если в границах ООПТ затеют стройку. Предполагается, что в нацпарках смогут появляться объекты для нужд армии, ФСБ и государства. Но есть оговорки: нельзя строить жилые дома, больницы, школы, если они не связаны напрямую с обороной. В заповедниках под это выделят специальные участки, которые не должны располагаться в местах обитания редких видов. В нацпарках строительство хотят разрешить в так называемых хозяйственных зонах.

Что касается объектов федерального и регионального значения, то это могут быть любые крупные стройки, важные для экономики — дороги, трубопроводы, линии электропередач и так далее. Например, создаваемая сейчас высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом проходит по территориям нескольких ООПТ, рассказал 18 марта на пленарном заседании Госдумы глава Минприроды Александр Козлов. Действующий с 1995 года закон об ООПТ не содержит норм об изменении их границ, хотя часто для этого есть объективная необходимость, отметил он.

«Мы не говорим о ликвидации или дроблении заповедных земель, — подчеркнул министр. — В законопроекте четко прописано, что если потенциальные объекты могут привести к разделению природной территории, то их создание невозможно. Законопроект необходим, чтобы у государства появилось право принимать решения».

Необратима ли утрата

В России созданы 11 944 особо охраняемые природные территории, из которых 342 — федерального уровня, 10 684 — регионального, 918 — местного. Их общая площадь — 240 миллионов гектаров, и она постоянно растет, поскольку власти регулярно принимают решение о создании новых ООПТ.

Законопроект перед рассмотрением активно обсуждали в профильном думском комитете и с представителями всех фракций, отметил Александр Козлов. Депутаты, по его словам, обеспокоены возможностью преднамеренного уничтожения ООПТ, что может стать поводом для утраты охранного статуса земли. На случай таких действий есть Уголовный кодекс, отметил министр. Тем не менее, ко второму чтению проработают поправки, чтобы такая норма не становилась лазейкой для изменения статуса земли.

Еще одна потенциально опасная формулировка из законопроекта — необратимая полная утрата природоохранного значения ООПТ. Невозможно доказать необратимость полной утраты земель, поскольку даже если случился пожар или наводнение, природа со временем восстанавливается, обратил внимание зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

Но самое большое обсуждение ожидаемо вызвал пункт о возможности застройки ООПТ. Законопроект не содержит ни одного критерия, который бы позволял отличить социальный и действительно нужный региону объект от коммерческого, отметил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов. На это Александр Козлов отметил, что создание критериев для Минобороны не нужно и может быть даже небезопасным, а для объектов, необходимых для социально-экономического развития регионов, критерии не стали писать, чтобы их «не трактовали расширительно».

И природу сберегут, и заплатят

Каждую заявку на строительство будут рассматривать в индивидуальном порядке. Если объект находится на федеральной ООПТ, инициатор обязан получить согласование президента и Правительства, а также обязательно комплексное экологическое обследование территории. Региональные стройки будут утверждать губернаторы и местные заксобрания на основе выводов специальной комиссии, в состав которой войдут экологи и ученые, сообщил Александр Козлов.

Законопроект детально прописывает, как можно менять границы ООПТ. Расширять — можно всегда, а вот сужать или исключать участки — только в трех тех самых случаях: для нужд обороны и безопасности, для размещения объектов государственного значения и если природная ценность участка полностью и необратимо утрачена и этот участок нужен для развития территории. При этом нельзя исключать участок, если из-за этого заповедник распадется на части и перестанет выполнять свои функции.

Если землю изъяли под стройку, но в течение трех лет так и не начали использовать, ее обязаны вернуть обратно в состав ООПТ, но без повторного экологического обследования. Тот, кто строит объект, обязан принимать меры, чтобы не навредить природе — список мер утвердит Минприроды, а также ежегодно платить специальный сбор на охрану и развитие данной ООПТ.