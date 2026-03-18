В Роструде напомнили об отстранении от работы за отказ от обучения по охране труда

Сотрудников, отказавшихся пройти обучение по охране труда, могут отстранить от работы. Об этом сообщается в канале Роструда в мессенджере MAX.

"Отстранение законно, только если есть основания по статье 76 ТК РФ и другим нормам, например, не прошли медосмотр или обучение по охране труда", – говорится в публикации.

Более того, отстранить могут работников, которые не используют средства индивидуальной защиты при вредных работах, пришли в состоянии алкогольного опьянения или лишились водительских прав, если обязанности подразумевают управление транспортом.

Ранее сообщалось, что работодатель должен отстранить сотрудника после отказа от обязательного психиатрического освидетельствования. Существуют определенные специалисты, которые должны пройти процедуру. Причем сделать это можно за счет средств компании.