Открыт приём заявок премии «Брендинг года»

Начался прием заявок премии «Брендинг года». Претендентами на участие в конкурсе могут стать рекламные, брендинговые, коммуникационные, диджитал и дизайн-агентства, креативные студии, а также компании, строящие свои бренды.
Партнером премии выступает Ассоциация брендинговых компаний России (АБКР).
Брендинг - самостоятельная креативная индустрия, достойная того, чтобы лучшие её участники были отмечены и публично поощрены профессиональным сообществом.
Цели премии:
- выявить и поощрить тех, кто вовлечен в процессы создания актуальных российских брендов;
- подчеркнуть потенциал российских брендов для экономики страны;
- усилить узнаваемость и положение брендов на рынке, а также раскрыть их ценности;
- показать и оценить этапы брендингового процесса, подчеркнуть уникальность.
Жюри конкурса, состоящее из признанных экспертов определит номинантов и лауреатов в онлайн-формате, как и в основном проекте «Бренд года в России».
Организаторы премии рассказали, что идея создания конкурса возникла как отдельный вектор развития Национальной премии «Бренд года в России», фокусирующийся на признании и поддержке лучших компаний на рынке.
В пресс-центре конкурса отметили, что проекты могут быть поданы в одну или несколько номинаций в любом из блоков:
- создание бренда - фокус на проектах по созданию новой идентичности и запуску бренда на рынок;
- продвижение бренда - фокус на стратегиях и кампаниях по усилению узнаваемости и лояльности к существующему бренду;
- развитие бренда - фокус на проектах по трансформации, обновлению и перезапуску существующих брендов;
- спецноминация абкр - ответственное использование ИИ в создании бренда.
«Мы создали данный конкурс, чтобы поощрить и поддержать лучшие компании, формирующие современный рынок брендинга. Партнерство с Ассоциацией брендинговых компаний России обеспечит высокий уровень оценки и профессиональную экспертизу, что делает нашу премию настоящим отражением лучших практик в брендинге. Уверены, что «Брендинг года» станет важным событием для развития индустрии в России. Приглашаем компании и агентства показать свои достижения и побороться за престижный статус лауреата», - прокомментировал председатель оргкомитета премии, президент Российской Академии общественных связей (РАОС) Сергей Трофименко.
«Сильные бренды рождаются там, где встречаются идея, смелость и мастерство. Премия «Брендинг года» призвана отметить тех, кто создает эти точки роста - кто формирует бренды, вдохновляет рынок и определяет развитие брендинга как самостоятельной индустрии сегодня и завтра», - рассказала председатель Экспертного жюри премии, президент АБКР, управляющий партнёр Depot Анна Луканина.
Отбор проектов продлится до конца мая. Заявки принимаются на сайте премии. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в июне в Москве.
Организаторы и партнеры премии «Брендинг года»:
- Оператор – Агентство Point Passat
- Партнер – АБКР
- При поддержке – АКАР
- Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР
Rambler&Co – стратегический медиапартнер премии «Брендинг года».