Открыт приём заявок премии «Брендинг года»

Начался прием заявок премии «Брендинг года». Претендентами на участие в конкурсе могут стать рекламные, брендинговые, коммуникационные, диджитал и дизайн-агентства, креативные студии, а также компании, строящие свои бренды.

Партнером премии выступает Ассоциация брендинговых компаний России (АБКР).

Брендинг - самостоятельная креативная индустрия, достойная того, чтобы лучшие её участники были отмечены и публично поощрены профессиональным сообществом.

Цели премии:

выявить и поощрить тех, кто вовлечен в процессы создания актуальных российских брендов;

подчеркнуть потенциал российских брендов для экономики страны;

усилить узнаваемость и положение брендов на рынке, а также раскрыть их ценности;

показать и оценить этапы брендингового процесса, подчеркнуть уникальность.

Жюри конкурса, состоящее из признанных экспертов определит номинантов и лауреатов в онлайн-формате, как и в основном проекте «Бренд года в России».

Организаторы премии рассказали, что идея создания конкурса возникла как отдельный вектор развития Национальной премии «Бренд года в России», фокусирующийся на признании и поддержке лучших компаний на рынке.

В пресс-центре конкурса отметили, что проекты могут быть поданы в одну или несколько номинаций в любом из блоков:

создание бренда - фокус на проектах по созданию новой идентичности и запуску бренда на рынок;

продвижение бренда - фокус на стратегиях и кампаниях по усилению узнаваемости и лояльности к существующему бренду;

развитие бренда - фокус на проектах по трансформации, обновлению и перезапуску существующих брендов;

спецноминация абкр - ответственное использование ИИ в создании бренда.

«Мы создали данный конкурс, чтобы поощрить и поддержать лучшие компании, формирующие современный рынок брендинга. Партнерство с Ассоциацией брендинговых компаний России обеспечит высокий уровень оценки и профессиональную экспертизу, что делает нашу премию настоящим отражением лучших практик в брендинге. Уверены, что «Брендинг года» станет важным событием для развития индустрии в России. Приглашаем компании и агентства показать свои достижения и побороться за престижный статус лауреата», - прокомментировал председатель оргкомитета премии, президент Российской Академии общественных связей (РАОС) Сергей Трофименко.

«Сильные бренды рождаются там, где встречаются идея, смелость и мастерство. Премия «Брендинг года» призвана отметить тех, кто создает эти точки роста - кто формирует бренды, вдохновляет рынок и определяет развитие брендинга как самостоятельной индустрии сегодня и завтра», - рассказала председатель Экспертного жюри премии, президент АБКР, управляющий партнёр Depot Анна Луканина.

Отбор проектов продлится до конца мая. Заявки принимаются на сайте премии. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в июне в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Брендинг года»:

Оператор – Агентство Point Passat

Партнер – АБКР

При поддержке – АКАР

Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР

Rambler&Co – стратегический медиапартнер премии «Брендинг года».