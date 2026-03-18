Детей Лерчек отправили жить к отцу на время ее лечения

Бывший муж Лерчек (Валерия Чекалина) Артем Чекалин рассказал, что дети живут с ним, пока блогер проходит лечение. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам бывшего мужа Лерчек, как только ее выписывают, детей отправляют к ней.

«Дети проживают со мной, и в те моменты, когда Валерию выписывают, они сразу идут к ней», — рассказал Чекалин.

Он добавил, что семья и друзья сплотились, делая все возможное, чтобы помочь блогерше.

Чекалины, обвиняемые в незаконном выводе 250 миллионов рублей из страны, развелись в июле 2024 года после 12 лет брака. У пары есть трое детей.

Ранее у Чекалиной обнаружили злокачественную опухоль — рак желудка четвертой стадии с метастазами в разных органах. 13 марта Лерчек госпитализировали в онкологический центр имени Н. Н. Блохина, чтобы начать курс химиотерапии.

В связи с этим суд отпустил Лерчек из-под домашнего ареста, а уголовное дело в отношении нее приостановили. Тем временем дело в отношении Артема Чекалина продолжается.