Студенты смогут получить 200 тысяч рублей при рождении ребенка

В 2026 году перечень мер поддержки для улучшения демографической ситуации в регионах расширили.

Как сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, теперь предусмотрена выплата в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка у студентов.

— С 2025 года по нацпроекту «Семья» в 41 субъекте, где уровень рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского показателя, региональные демографические программы реализуются при федеральной финансовой поддержке. С 2026 года возможные направления поддержки дополнены еще одной мерой — единовременной выплатой в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье, — цитирует Голикову ТАСС.

20 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит сохранить выплаты многодетным семьям в случае незначительного превышения среднедушевого дохода: не более чем на 10 процентов выше регионального прожиточного минимума.

10 января Соцфонд РФ провел перерасчет пенсий для 400 тысяч матерей, которые воспитали пятерых и более детей. Согласно новым правилам учета страхового стажа, теперь в стаж полностью включают периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет, тогда как ранее учитывался уход только за четырьмя детьми, а общая продолжительность таких периодов не должна была превышать шесть лет.