В Госдуме одобрили новые правила для детей трудовых мигрантов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает детей трудовых мигрантов после достижения совершеннолетия покинуть Россия в течение 30 дней, если у них нет иных законных оснований для проживания. В качестве альтернативы они смогут оформить трудовой патент. Документ опубликован на сайте думской электронной базы.

Законопроект также предусматривает запрет на выдачу или продление трудового патента иностранным гражданам, если их доход ниже прожиточного минимума.

Согласно пояснительной записке, при сопоставлении доходов может применяться региональный коэффициент, установленный законодательством субъекта РФ.

Кроме того, проект предполагает автоматическую передачу сведений о доходах иностранных граждан из налоговых органов в МВД России. Передаваться будут данные о доходах за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года.

Ранее "Реальное время" писало, что иностранцев предлагают выдворять из России за 20 правонарушений, включая участие в несанкционированных митингах и мелкое хулиганство.