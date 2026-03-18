В Россию стало приезжать больше иностранных туристов — в январе 2026 года их количество выросло на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова приводит «Интерфакс».

По мнению собеседника агентства, это в первую очередь связано с решением президента России Владимира Путина ввести безвизовый режим с Китайской Народной Республикой.

«Это мощный поток, с которым надо справиться и на котором еще надо научиться зарабатывать», — добавил спикер.

Тем временем в Погранслужбе ФСБ РФ сообщили, что в 2025 году с целью туризма в Россию было совершено 1,6 миллиона поездок. Чаще всего приезжали граждане Китая (834,4 тысячи) и Саудовской Аравии (74,9 тысячи). При этом на Поднебесную пришлось более половины всех турпоездок в Россию за год.

Ранее стало известно, что иностранные туристы бросились есть лапшу «Доширак» и нырять в прорубь в Якутии. Отдыхающие из Бразилии, Великобритании, Китая и Мексики снимают ролики для соцсетей, показывая пургу, сугробы и закутанных в куртки людей.