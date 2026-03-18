Россиянок, не планирующих детей, могут направить к психологу

Женщину, которая в анкете утверждает, что не хочет детей, могут направить к психологу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, утвержденный минздравом России.

В соответствии с документом, в случае, если в соответствующем вопросе анамнестической анкеты женщина укажет «0», ее рекомендуется отправить к психологу «с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей».

Также есть указания о том, что пациенток в аллопецией стоит направить к дерматологу, а при ожирении или в случае, если врач подозревает у женщины эндокринные заболевания, направить к эндокринологу.

«Кроме того, женщинам, у которых не установлены гинекологические заболевания, но имеются факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по их устранению», – сообщается в публикации.

Помимо этого, в документе рекомендуют лечить соматические заболевания, которые способствуют нарушению репродуктивной функции.

