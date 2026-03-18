Песков назвал помилование Путиным 23 женщин реакцией на работу общественников
Решение российского лидера Владимира Путина помиловать 23 женщин, имеющих детей, стало реакцией на те вопросы, которые поднимались общественниками, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Эта тема поднималась нашими общественниками. Вопросы... не остались без реакции», — сказал Песков в ходе брифинга.
Накануне Путин подписал указ о помиловании 23 осуждённых женщин, у которых есть дети.
В числе помилованных женщин также те, чьи родственники являются участниками СВО.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала помилование Путиным 23 женщин важным шагом.