Песков назвал помилование Путиным 23 женщин реакцией на работу общественников

Решение российского лидера Владимира Путина помиловать 23 женщин, имеющих детей, стало реакцией на те вопросы, которые поднимались общественниками, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эта тема поднималась нашими общественниками. Вопросы... не остались без реакции», — сказал Песков в ходе брифинга.

Накануне Путин подписал указ о помиловании 23 осуждённых женщин, у которых есть дети.

В числе помилованных женщин также те, чьи родственники являются участниками СВО.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала помилование Путиным 23 женщин важным шагом.