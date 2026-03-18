Дочь бизнесмена Умара Джабраилова Альвина назвала своего отца опасным человеком и призналась, что он заставлял ее пить алкоголь в шесть лет. Об этом сообщает Starhit.

Сейчас девушка размышляет о том, как распорядиться оставшимся наследством. По словам Альвины, ее отец все потратил — «на Наоми Кэмпбелл, на вечеринки, яхты, чтобы произвести впечатление на Пи Дидди».

«Дарил деньги направо и налево, вкладывал миллионы и миллиарды, в том числе в Чечне. Это, конечно, впечатляет, но сейчас мое наследство от отца — это все, что у меня есть на сегодняшний день. И теперь я взрослый человек, это моя ответственность — разобраться с этим: продать, что можно продать, навести порядок», — заявила она.

Альвина признается, что может любить Джабраилова и одновременно его критиковать. По ее мнению, две реальности «могут существовать одновременно», а людям порой сложно принять, что «человек может быть не только хорошим». Она отмечает, что ей не хватало участия отца в жизни, а когда Альвина повзрослела, то их отношения ухудшились — девушке не хватало внимания.

«Мужчина московской мечты»: Собчак высказалась о смерти экс-возлюбленного Джабраилова

Дочь миллиардера также рассказала, что порой отец был с ней жесток и ставил в опасные ситуации.

«Отец заставлял меня пить алкоголь в шесть лет. Были моменты, о которых я даже не хочу говорить — там происходило Бог знает что. Я понимаю, что многие не поверят, но, несмотря на то что он был ярким и интересным человеком, в нем была очень темная глубина. Поэтому для меня он был одновременно и очень умным, и очень глупым. Им часто пользовались. И в итоге он умер ужасно — его убили, как собаку. За что?» — добавила она.

Напомним, что Джабраилова обнаружили смертельно раненым в своей квартире в Москве в начале марта. Его доставили в больницу, где миллиардер скончался. СМИ сообщали, что миллиардер попытался покончить с собой.