Выдача многократных шенгенов россиянам сократилась на 90 процентов

Российским туристам почти перестали выдавать многократные шенгенские визы. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в период с января по март 2026 года в сравнении с первым кварталом 2025-го выдача многократных шенгенов соотечественникам сократилась не менее чем на 90 процентов. Вместо них туристам часто оформляют двукратные визы, преимущественно под круизы. Такая практика есть у консульств Италии, Франции, Испании и Греции.

В АТОР также отметили, что Франция, Италия и Венгрия могут выдать двукратную визу с длинным коридором для въезда заявителям с хорошей визовой историей, которые часто путешествуют в эти страны. Однако в большинстве случаев россиянам, планирующим поездки в Европу, стоит ориентироваться преимущественно на однократные визы под сроки поездки, предупредили туроператоры.

Ранее россиянам назвали страну, которая быстрее всего выдает шенгенские визы. Речь идет о Болгарии.